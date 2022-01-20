2000万！宜昌投放消费券啦

拼手速的时间又到了 1月24日起 宜昌投放惠民消费券 总价值2000万元 1月24日至3月4日 宜昌消费券分为四类：商场消费券1000万元、超市消费券400万元、住宿消费券200万元，餐饮消费券400万元。 宜昌消费券面额：商场消费券分为108元、68元两种面额；超市消费券为20元面额；住宿消费券为58元面额；餐饮消费券分为88元、58、18元三种面额。 商家：具备可用支付宝、云闪付、“建行生活”APP任一平台商业支付、纳税（注册）在宜昌市范围的，自愿参加并符合四大行业类别范围正常营业的实体店（企业和个体工商户）。 消费者：自愿参与的在宜人员。 1、宜昌消费券通过电子券方式面向社会公开线上投放，其中支付宝1150万元、云闪付800万元、“建行生活”50万元（仅参加第三期餐饮消费券投放）。 2、投放分三期，第一期投放1000万元，第二期投放500万元，第三期投放500万元。第一期和第二期未实际核销资金自动结余到第三期资金池。 第一期：投放时间为2022年1月24日（农历腊月二十二）20:00，有效使用期至1月30日（农历腊月二十八）24:00，其中商场消费券500万元、超市消费券200万…