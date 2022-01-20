上海2022年1月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，杰出雇主调研机构(Top Employers Institute) “中国杰出雇主2022”榜单正式揭晓，凭借在雇主品牌建设上的杰出表现，拜耳中国连续第四年荣获“中国杰出雇主”认证，并跻身前20名。

“植根中国140年，拜耳作为全球领先的生命科学企业，始终以创新解决方案迎接挑战，改善人们的生活质量，同时积极履行企业公民责任，助力‘健康中国’建设。”拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁、中国区总裁，拜耳集团大中华区总裁周晓兰表示：“我们很荣幸能够连续四年获得‘中国杰出雇主’认证。拜耳一直致力于为员工打造健康和积极向上的工作环境，并运用数字化人力资源管理，积极探索能够满足当代人才发展需求的工作方式。正如拜耳全新雇主品牌宣言‘Be You. Be Bayer.’（本色自我，成就拜耳）所展现出的精神，每位员工都能在广阔的平台上实现自我价值，成就远大抱负，与拜耳共同谱写‘共享健康，消除饥饿’的企业愿景。”



拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁、中国区总裁，拜耳集团大中华区总裁 周晓兰

推出全新雇主品牌，赋能员工各展所能

拜耳弘扬多元文化，践行包容理念，始终坚持打造开放、平等、融合的工作场所。新时代下，人们的工作方式和观念正在不断变革，对自我价值的追求愈发受到重视。拜耳顺应时代趋势，于2021年初在全球发布了全新雇主品牌宣言“Be You. Be Bayer”。拜耳尊重、珍视每一位员工，致力于为员工提供发挥潜能、展现自我的机会。

全新雇主品牌宣言发布后，拜耳邀请来自不同业务部门和岗位的员工参与内部中文翻译竞赛，让他们用个性化的方式诠释雇主品牌价值。同时，拜耳推出“拜人百计、成就拜耳”项目，向员工征集建议，涵盖办公环境、企业文化、公司发展等各个层面。针对员工提出的建议，拜耳也定期邀请公司高层进行回应，并及时反馈公司的调整方案。通过文化和机制上的创新，在促进员工与公司双向沟通的同时，让员工被充分赋能。

落实健康福利战略，切实传递员工关爱

拜耳高度重视员工的身心健康和福祉。秉承 “Be well @ Bayer”的健康管理理念,拜耳持续践行数字化体验与人文关怀兼备的健康福利战略，从职业健康、福利保障、促进健康意识行为等方面构建完善的健康福利体系，通过多个项目推动员工、家庭和职场的全面风险与健康管理。其中，爱·福利计划、“悦动心晴”员工关爱热线使员工及其家人切实感受到来自公司的关爱，大幅提升幸福感。

爱·福利计划： 拜耳聚焦员工在健康福利方面的需求和体验，通过爱·福利计划支持弹性、个性化的福利选择，以满足员工和家人在风险保障、身心健康和生活平衡等各方面的多样化需求。2022年是爱·福利计划实施的第十年，目前已覆盖逾两万位拜耳员工和四万位员工家属。

拜耳聚焦员工在健康福利方面的需求和体验，通过爱·福利计划支持弹性、个性化的福利选择，以满足员工和家人在风险保障、身心健康和生活平衡等各方面的多样化需求。2022年是爱·福利计划实施的第十年，目前已覆盖逾两万位拜耳员工和四万位员工家属。 “悦动心晴”员工关爱热线：借助专业的身心健康咨询服务团队，拜耳为员工及其直系家属提供7*24小时心灵关爱咨询。员工可以预约线上或线下的专业咨询，并参与丰富的健康沙龙课程。

此外，拜耳即将推出全新平台寻宝奇航，利用数字化创新手段增强员工的沟通体验。平台将以企业微信为载体, 以趣味化的设计及场景式的阅读体验，使员工能一站式了解并触达公司提供的各类薪酬、福利、学习发展资源等人力资源产品、项目及其关联平台。

拜耳大中华及亚太区人力资源副总裁王彤表示：“四度获此殊荣是对拜耳人才战略和人力资源优秀实践的高度认可。员工是公司最宝贵的财富，我们深知公司的成功离不开员工辛勤的付出。作为一家在医疗健康和农业科学领域具有核心竞争力的创新型企业，一直以来拜耳坚持以人为本，赋能人才发挥各自所长和潜能。未来，我们将始终如一地持续打造卓越、健康的雇主品牌，并通过落实一系列领先的健康福利战略，助力人才能够同时享受工作成就感与美好生活。”



拜耳大中华及亚太区人力资源副总裁 王彤

杰出雇主调研机构的认证项目是通过《人力资源最佳实践调研问卷》来评估参与企业的人才实践。这份问卷涉及人力资源六大领域及20个话题，包括人才策略、工作环境、人才招聘、学习、福祉、多元化与包容性等。

杰出雇主调研机构首席执行官David Plink先生表示：“2021年对全球的企业来说，依然是充满挑战的一年。 拜耳中国始终将为员工打造更好的职场环境放在首位。在过去的一年里，他们在迎接更广阔的职场挑战的同时，坚定地努力以积极影响员工的生活。”

拜耳中国荣获“中国杰出雇主2022”认证 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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