证券日报网-雪天盐业集团股份有限公司 关于“湖盐转债”转股价格调整的公告

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-007 债券代码：110071 债券简称：湖盐转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 修正前转股价格：6.52元/股 修正后转股价格：5.89元/股 “湖盐转债”本次转股价格调整实施日期：2022年1月24日 “湖盐转债”于2022 年1月21日停止转股，2022年1月24日起复牌，恢复转股。 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日公开发行720万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元，期限6年。于2020年7月31日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“湖盐转债”，债券代码“110071”。 一、转股价格调整依据 根据《湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，在“湖盐转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变…