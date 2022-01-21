州府估计 酒店、旅游业就业四年后恢复

【大纪元2022年01月21日讯】 纽约 州长霍楚（Kathy Hochul）最近公布的2023财年预算案显示，在COVID-19疫情过后，纽约的就业形势仍严峻，尤其 酒店 、 旅游 、零售业的就业要到2026年才能恢复。 根据2023财年预算案的经济展望， 酒店 、 旅游 和零售业在疫情期间流失的工作，在3到4年内都不会得到恢复。 州长在预算案报告中提到：“虽然其它行业部门有明显的改善，但零售、批发、休闲和酒店及其它服务部门的复苏最为滞后，预计在2026年之前不会恢复。” 州预算厅厅长穆吉卡（Robert Mujica）在周二（18日）的记者会中表示，休闲娱乐和酒店业在COVID-19疫情期间损失了30%的工作，“他们的恢复速度最慢”。疫情对这些行业的冲击在整个 纽约 州都很严重，但在下州地区尤其如此，州府正在关注那些必须到场工作和亲自服务顾客的行业部门。 纽约州预计今年将再恢复5.6%流失的工作职位，虽有改善，但不足以弥补前两年的巨大损失。穆吉卡预测说：“按照这种速度，预计纽约州将在2024年，才能达到疫情前2020年2月的最高（职位数量）水平。” 而旅游和酒店业则需要一个漫长而艰…