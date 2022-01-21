原标题：新疆柯坪县：“旅游+”奏响乡村振兴交响曲 央广网柯坪1月21日消息（记者 李昊轩 通讯员 王晶）随着社会的快速发展，静谧安逸的乡村民宿日益红火，“民宿+文化体验”“民宿+休闲养生”“民宿+特色餐饮”等多种业态开始兴起，也让一批风格鲜明的民宿在乡村应运而生，成为乡村振兴工作中的一抹亮色。为进一步开阔眼界，拓展思路，借鉴学习其他地方在推进乡村振兴工作中的先进经验，1月17日至19日，阿克苏地委宣传部驻柯坪县启浪乡其曼村（4村）“访惠聚”工作队组织村民代表一行，分别前往温宿县阿热勒镇和喀什古城考察学习特色民宿产业。 17日，村民代表们从柯坪县出发前往温宿县阿热勒镇“长亭巷民俗风情街”参观学习，与各家店铺、摊位老板面对面交流，听取阿热勒镇副镇长图热克孜讲述特色民俗街的发展历程、介绍发展经验，传授服务理念，详细了解餐饮+民宿的设计理念、环境打造、政策扶持、市场运作等方面的做法。 18日至19日村民代表们来到喀什古城，在古城里拍摄了许多值得借鉴和参考的民宿装饰、图样、巧思，晚上入住在古城一家特色民宿，亲身体验民宿的魅力，干净整洁的床品、温馨浪漫的灯光、精致漂亮的挂画、小巧精致的摆件、搭配和…