广州2022年1月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年1月19日，一辆载着5万盒汤臣倍健维满C®维生素C泡腾片（甜橙味）的车驶入了西安。这些营养品将通过陕西省红十字会捐赠给西安市医务人员及一线社区防疫志愿者，感谢他们在这次西安疫情狙击战中的艰苦努力和奉献。



捐赠产品

2021年12月西安新冠疫情暴发以来，严峻的疫情牵动全国人民的心。2022年1月，汤臣倍健联合西安怡康医药连锁有限责任公司、老百姓大药房连锁股份有限公司、陕西广图汇健生物科技有限责任公司一起援助西安抗疫，并通过陕西省红十字会向西安市医务人员及社区防疫志愿者捐赠了5万盒汤臣倍健维满C®维生素C泡腾片（甜橙味），市场总价超过490万元。



西安捐赠

在医护人员、社区、各界社会团体的共同努力下，西安疫情已进入收尾阶段，西安市各区县正逐步有序恢复全区生产生活秩序。

在支援西安抗疫的同时，汤臣倍健也积极参与珠海市的抗疫援助，向坚守在珠海市抗疫一线的医护人员和社区志愿者，捐赠汤臣倍健维生素C等产品超过1万瓶，总市场价值超180万元。



珠海捐赠

春节将至，新冠肺炎疫情仍然不容忽视，疫情防控不能松懈。

期待春暖花开，天下无疫。

汤臣倍健捐赠670万元营养品与合作伙伴共同支援西安、珠海抗疫 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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