预测：春节26-45岁人群最“浪”受冬奥会带动想玩雪自驾周边游途牛自驾游旅游_手机网易网

【CNMO新闻】春节将至，这段时间是 旅游 需求旺盛的时期。 1月21日消息， 途牛 发布的《2022春节旅游消费趋势预测》。数据显示，按游客预订情况，春节期间26-45岁年龄段游客人次占比最高，达70%以上；南京、上海、北京、哈尔滨、杭州、合肥、沈阳、银川、长沙、成都等地游客的旅游需求较为强烈；行程在1-3天的游客占出游总人次的28%，行程为4-6天的游客占出游总人次的33%，行程在6天以上的游客占比达4成左右；本地游、 周边游 以及短途 自驾 游构成今年春节的主流出游形式。 热门目的地前十 途牛旅游网最新预订数据显示，广东、上海、江苏、海南、浙江、北京、安徽、云南、四川、湖北等省市是春节期间最受游客欢迎的周边游目的地。 冰雪旅游客源地前十 值得注意的是，在北京冬奥会的带动下，冰雪旅游预计将持续释放消费增长潜能。数据显示，春节期间华东地区周边“酒店+滑雪”套餐销售火热，“湖州安吉涵田度假村2-4日自驾游”“安吉云上草原松鼠部落酒店2-3日游”“无锡融创施柏阁酒店自驾2日游”等包含雪尝雪世界门票在内的自驾产品供不应求。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号…