[《“十四五”旅游业发展规划》出台，旅游、航空板块逆市上涨] [《“十四五”旅游业发展规划》出台，旅游、航空板块逆市上涨] 原标题：《“十四五”旅游业发展规划》出台，旅游、航空板块逆市上涨 新京报贝壳财经讯（记者 王真真）受《“十四五”旅游业发展规划》出台等行业利好消息的提振，1月21日开盘后，国内A股、港股的旅游和航空机场板块集体上涨。截至今日收盘，国内A股旅游酒店板块涨1.64%，航空机场板块涨0.88%。 细分来看，国内A股旅游酒店板块中，华天酒店、新华联涨停；曲江文旅、云南旅游、岭南股份、国旅联合接近涨停；众信旅游、九华旅游涨超5%；中国中免、*ST腾邦、西藏旅游、*ST圣亚、桂林旅游、金陵饭店、凯撒旅业、张家界涨超2%。国内A股航空机场板块中，上海机场涨超3%，白云机场、深圳机场、中国东航、吉祥航空等涨超2%。 在港股上市的携程集团-S股价涨幅为7.92%；华住集团-S、同程旅行、北京首都机场股份等涨幅超5%；国泰航空、中国民航信息网络涨幅超2%。另外，新京报贝壳财经记者注意到，美东时间1月20日的美股市场，携程股价上涨7.41%至25.21美元/股，华住股价上涨3.82%至…