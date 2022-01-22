女子足浴中心做SPA 脱衣服时被看光spa偷窥足浴店宾馆_网易新闻

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 浙江温州，一女子在工作一天后，来到足浴中心做SPA，恰逢脱光衣服，准备穿内衣时，一男服务员突然闯入，将女子看了个精光。事后，女子先是提出了50000元摆酒席的要求，后又要求给自己26800的足浴店门票，但无一例外，都遭到了足浴中心的拒绝。 而通过足浴中心调取的监控显示，事发当天，男服务员并非直接闯入房间，而是在门口敲门，并停顿3秒后，才选择进入，进入后男服务员发现尴尬之后，便又立马退出，并没有多做停留。 而据这位女顾客表示，自己当时接了个电话，所以没有听到服务员的敲门声，但无论怎样，自己不能白白被看，必须赔偿自己。 目前，双方还在协调赔偿中，女子也放弃了天价索赔的要求，称那是自己气急败坏后，一时冲突提出的赔偿请求。 （案例来源：八斗新闻、时报视界） 女子也真够糟心的，去做SPA就是为了放松疲惫的心情，却发生了这样的事，女子的心情也可以理解，毕竟根据《民法典》的规定，自然人的隐私权不受任何人的侵犯。 本案中，没有争议的一点是，男服务员确实将女子看了个精光，但主观上，男服务员有意还是过失则是需要探讨的法律知识。 如果男服务员是有意闯入，则…