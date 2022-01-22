[珠海未来打造的“水上威尼斯”温泉度假之乡、在这个地方？潜力股_新城_旅游_滨海] 以平沙的工业为基础，通过产业升级和现代服务业的，产业发展模式，推进以金融商贸为主导的工业转型升级，让本地区成为引领珠江口岸工业转型升级的示范高地。 在基地内部设置高栏 港区总部大楼，企业贸易 商务办公，企业交流展示，平台等功能，形成推动周边，区域产业转型升级的引擎 特色节点：静心岭南企业会所及小型会展、未来交换中心 充分利用临海优势，滨海资源和水岸现有的地块，，保持自然环境与旅游配套之间的平衡，为基地提供一个以旅游服务为主的水岸区域，旅游休闲片区以海岛主题为核心设计力量，在区内设置海主题五星级酒店，海滨公园滨海无边 际泳池等，功能提升水岸区域利用率和活力。 温泉度假之海泉湾度假村 海泉湾度假区是香港中旅集团继成功开发建设深圳华侨城、世界之 窗、锦绣中华之后的又一力作。它位于珠海西部海滨，总占地5.1平方公 里，首期开发建设面积约1平方公里。 度假区共由八部分组成，分别为海洋温泉、海泉湾大酒店、神秘岛、渔人码头、梦幻剧场、 健康体检中心、拓展训练营以及运动俱乐部（含高尔夫训练场）组成。是中国目前综合配套最…