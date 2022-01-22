杭州2022年1月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 1月17日，浙江省数字化改革成果展在浙江省档案馆开展。由聚光科技承接开发的杭州市生态环境局“杭州·生态智卫”场景作为杭州市重点场景，亮相浙江省数字化改革成果展。

“杭州·生态智卫”是杭州市数字化改革的重大多跨场景之一，是杭州市生态环境局响应浙江省数字化改革要求，围绕“重大需求、多跨场景、改革任务”三张清单，系统化推进大生态协同保护的重要举措。场景建设紧扣“减污、降碳、强生态、增水、固土、防风险”六大重点，聚焦“气、水、土、固废、辐射、生态、碳”各类要素，整合数据，重塑业务，分析研判，闭环整治，亲清服务，助推发展。

6月份上线以来，已整合生态环境系统内外1.4万余项共83.7TB数据，横向联动政法委、林水、城管、城投等十余个协同部门，纵向贯通“省、市、区县、镇街”四级网格，目前已推出5大核心应用场景：包括聚焦打赢污染防治攻坚战，以实现环境质量精细化、常态化管控为目标推出的“空气卫士”“秀水卫士”“生态卫士”场景；聚焦打造新型企业监管服务模式，以助力经济高质量发展为目标的“环保智管服”场景；以防范环境隐患，建立问题发现机制为目标的“督查在线”场景，逐步推广至各级、各部门、各基层人员使用。

目前，“杭州·生态智卫”已被评选为全省数字化改革门户优秀应用。其中“督察在线”和“环保智管服”2个应用场景被列为“一地创新、全省共享”项目，空气污染预警应对数字孪生系统被纳入全省试点。

2022年于杭州而言是至关重要的一年，也是推进数字化改革全面贯通、集成突破、集中展示之年。聚光科技作为数字化改革的参与者、建设者，将聚焦生态环境保护重大任务，以数字化思维、方法、技术协助推动更多应用场景落地，以数字赋能护航新时代美丽杭州建设。

首届数字化改革成果展介绍：本次展览由省委改革办（省数改办）、省档案馆主办。旨在通过全面回顾改革历程，全方位展示改革成果，进一步增强全省广大党员干部的数字化思维、理念、认知，营造全省一体推进、比学赶超的浓厚氛围，达到再学习、再教育、再启发、再提升的效果。

聚光科技承接开发的“杭州-生态智卫”亮相浙江省数字化改革成果展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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