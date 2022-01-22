北京2022年1月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 1月16日，以“数据驱动 匠心赋能智信未来”为主题的中国信息化iTECH 2021年会暨中国智能制造百人会2022年会顺利举办。会上，浪潮inIoT智能物联网平台荣获“匠心产品”称号，浪潮智能制造客户天津特变、天津渤海化工、山水集团等同获褒奖。

随着全球新一轮科技革命和产业变革加速演进，新一代信息技术与先进制造技术加速融合，为制造业高端化、智能化、绿色化发展提供了历史机遇。工信部印发的《“十四五”智能制造发展规划》中提到，深入实施智能制造工程，推进制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革，为促进制造业高质量发展提供有力支撑。

浪潮智能制造产品总经理徐同明在会上表示，工业软件是智能制造的核心基础性工具，浪潮云ERP拥有关键自主工业制造与管理软件体系，支撑智能制造工程落地，以新一代大型企业数字化平台为底座，为制造企业提供全面智能制造服务。

作为国内领先的企业应用软件和SaaS领导厂商、智能制造解决方案供应商，一直以来，浪潮云ERP积极推进智能制造发展，2021年相继发布浪潮inIoT智能物联网平台和“智造+”系列产品、方案，全面支撑制造业数字化转型和智能化变革；同时联合东方电气、中铁工业等众多大型企业和生态伙伴共同打造行业标杆，培育推广智能制造新模式。

一流的企业有一流的需求，高质量的需求是软件创新与发展的核心驱动力。未来，浪潮将持续加强与一流企业的合作，与合作伙伴聚焦行业，打造更多优秀的智能制造解决方案，联合创新，加快构建智能制造发展生态，助力加快制造业高质量发展！

共建工业软件生态，浪潮inIoT智能物联网平台荣获“匠心产品”称号 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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