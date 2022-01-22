英国游客观看河北“赵州桥”，表示失望：就一座桥，有什么意义？_石家庄_旅游_中国

原创 英国游客观看河北“赵州桥”，表示失望：就一座桥，有什么意义？ 2022-01-22 20:16 来源: 英格兰杰 原标题：英国游客观看河北“赵州桥”，表示失望：就一座桥，有什么意义？ 说到河北大家应该都不陌生，其地处华北平原，东临渤海、内环京津，西为太行山，北为燕山，是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。河北除了地理环境出众之外，这里的旅游名景也十分吸引游人大众！ 河北知名的旅游景点很多，像秦皇岛的北戴河景区；保定的白洋淀景区；承德的承德避暑山庄等等，都是吸引千万游客前往的地方！ 特别是石家庄的旅游名胜更是非常出众，每年来到石家庄的游人是非常之多，可以说是名列省内头几名！ 石家庄于1925年建市，时名“石门市”，1947年更名为石家庄市。京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此，被誉为“南北通衢，燕晋咽喉”。 石家庄旧称“石门”，是河北省省会，也是河北省的政治、经济、科技、金融、文化和信息中心。除此之外，石家庄也是全国重要的商品集散地和北方重要的大商埠。石家庄历史文化悠久，具是“全国文明城市”、“中国优秀旅游城市”等荣誉称号，是一处旅游资源丰富，名胜古迹众多之…