泰国“人妖”评价各国游客：日本有素质，印度小气，中国就1个字_旅游_因为_国家

原创 泰国“人妖”评价各国游客：日本有素质，印度小气，中国就1个字 2022-01-23 06:23 来源: 旅行看看 原标题：泰国“人妖”评价各国游客：日本有素质，印度小气，中国就1个字 泰国是一个旅游大国，如果大家喜欢出去旅游，但不知道该去哪里的话，那么泰国将会是大家最好的选择，因为这个国家境内有很多迷人的风景，例如曼谷、普吉岛、帕岸岛等等，这些地方的风景和建筑都特别迷人。 这些年随着全球的发展和进步，泰国的旅游业发展也是越来越好了，因为世界上有很多国家的人民都喜欢到这里游玩，我们中国游客也不例外，而其实有很多中国游客去泰国旅游，主要还是想要见一见当地最具特色的风景—人妖。 泰国的这些人妖大多都是见多识广之辈，因为他们每天机会都会进行表演和演出，所接触到的认识也都来自全世界各地，在眼界方面可以说是十分独到，而如果问这些在泰国依靠演出为生的人妖小姐们对各国游客是什么的样的看法，那她们则是会给出统一的答案，那就是日本有素质，印度小气，中国就1个字。 日本这个国家虽然与我国的关系并不怎么好，因为历史缘故很多人都觉得日本人的素质低下，但其实并非如此，日本对于基本礼仪特别看重，尤其是他们在外…