深圳推保障性租赁住房 解青年人“买不起房又租不好房”难题 亚汇网

“能在深圳安家，我们赶上了好政策。”本科毕业后便留在深圳工作的余云说，自己很幸运，先是申请到了公租房，结婚后又和家人住进了安居商品房。 经过两年的轮候，余云在2017年从城中村搬进了位于龙岗的公租房小区，50多平方米的房子租金不到1000元。保障性租赁住房帮助余云安居乐业，她很满足，并表示：“我们属于深圳住房保障体系的受益者。” 2022年1月11日，深圳发布《深圳市住房发展“十四五”规划》（以下简称《规划》），提出“十四五”深圳将以发展保障性租赁住房为重点，缓解新市民、青年人住房困难。 “十四五”期间，深圳将优先安排保障性租赁住房用地，筹建不少于40万套（间）保障性租赁住房。该数量超过了全市35 万套的商品房筹建量，也超过全市住房建设筹集总量的40%。 “深圳公共住房供应重点不再是以人才为主，而是以新市民、年轻人等住房困难群体为主，公共住房全面回归公共属性、保障属性，保障住房困难人群，而不是保障人才，这一改变与国家的大方向相同。”广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉向《中国经营报》记者分析表示。 目前深圳已供应的保障性租赁住房约3万套，在建及“十四五”…