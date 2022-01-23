疫情时代，“会玩”也是竞争力旅游产业旅游业旅行旅行业

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 疫情给文旅行业带来的“阵痛”仍未停歇。在遭受疫情冲击前，2019年全球国际游客总人次为15亿。据世界旅游组织统计，2021年全球国际游客总人次比2019年减少70%—75%，与2020年情况大致相同。 疫情给文旅行业带来的“阵痛”仍未停歇。/图·unsplash 世界旅游组织的数据显示，2020年世界人均旅游消费出现了大幅增长。这在一定程度上弱化了疫情对经济的影响——国际旅游行业收入从2019年的人均1000美元上升到2020年的1300美元，2021年可能超过1500美元。这些支出，与停留时间更长、交通和住宿价格上涨，以及体验更加深度有关。 据此，《新周刊》对马蜂窝旅游联合创始人、CEO陈罡进行了采访。以下为陈罡对2022年文旅行业的展望。 在我看来，我们完全有穿越疫情周期的能力，旅游的未来属于“旅游产业互联网”。 旅游的未来属于“旅游产业互联网”。/图·unsplash 硬币是有两面的。在中长途游受到疫情影响的时候，短途出行的频率却大大增加了。游客的旅行方式在当下发生了根本性的变化——以前低频、远途的旅行，变成了中高频、中短途的“出…