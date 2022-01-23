马来西亚害怕了，将大街上的中文路牌拆除，网友：没有什么效果中国游客旅游

马来西亚是中国游客很喜欢去的一个地方，首先是因为这个地方很适合休闲度假，马来西亚的气候很不错，环境也很优美。当然更吸引中国游客的原因是这里的华人很多，相对于其他国家，不懂英语的人也可以在马来西亚这个地方生存。 但是也正是因为马来西亚很多地方都有华人，中国文化已经渗透到了马来西亚很多地方。而且随着中国游客越来越多，甚至很多当地的人也开始学习中文，就是为了方便和游客交流。看到这些情况，马来西亚害怕了，将大街上的中文路牌都拆除了。就是为了限制中国文化的传播。 原本在马来西亚的很多景区都会有中文路牌，很多中国人在当地旅游的时候想要去哪个地方根本不需要问路就可以直接看着路牌走。而城市里大量的中文路牌，也让很多的当地人开始学习这些中文是什么意思，而如今这些路牌都没有了。 不过有网友表示：没有什么效果。因为中国游客并不会因为中文路牌被拆除了就选择不去马来西亚旅游，反而因为没有了中文路牌，大量的中国游客会通过询问路人或商家的方式来认路。这样的话，反而会让更多的当地人接触到中文，从而去学习中文。 而且马来西亚有很多的华人在当地已经生活了很多年，这些人都是当年广东福建沿海地区下南洋去到马来西亚定居的。这么…