众多人力资源技术领先机构将SHL评为HR和L&D服务、AI招聘工具、心理测试等领域的最佳提供商

上海2022年1月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球人才创新领先机构SHL继续获得人力资源领域领导者和智库的好评，2021年全年在亚洲各地赢得了11个奖项。这些奖项表彰了SHL作为领先的人工智能、心理测量和L&D解决方案提供商在行业中的领先地位。

从人才获取到人才管理，SHL的解决方案为各组织提供必要的能力和规模，使其能够运用技能娴熟、积极进取和充满活力的员工队伍开展业务。

中国领先的人力资源管理智库HRflag于2021年3月向SHL颁发了卓越人才测试服务提供商奖。中国的人力资源智享会（HREC）向SHL授予了两项荣誉：HR之选-2021年中国最佳招聘评估解决方案提供商 和HR之选2021年中国最佳领导力开发解决方案提供商。

2021年晚些时候，Human Resource Online公布了2021年新加坡和马来西亚的2021年最佳HR供应商评选结果。 SHL获评最佳心理测试提供商（在马来西亚和新加坡分别为金级和银级），此外还获评最佳人工智能招聘工具（在上述两国均获金级奖项）。HRise授予SHL2021年开创性人力资源技术奖。

12月，New Flag对SHL解决方案授予嘉奖：Personalized Video Feedback获2022最佳HR产品奖，SHL Mobile获2022最佳HR解决方案奖。

SHL亚洲董事总经理刘涛表示：“2021年的确是我们成绩斐然的一年。能在这一年获得众多类别的奖项令我们感到不胜荣幸。这反映出SHL致力于为企业提供最好的人才解决方案，并帮助企业通过员工的成长而实现发展。2022年，我们将通过更多的创新继续增加价值。”

在此处查看所有奖项的列表。

SHL在亚洲获得十一个行业奖项 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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