三亚2022年1月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 随着虎年新春脚步的临近，三亚市旅游推广局日前宣布正式启动“奇趣新春，游品三亚”主题文化旅游季系列活动。自一月中旬至春节期间，三亚将推出一系列与新春假日主题相关的活动 — 精彩纷呈的演出、热情洋溢的新春庆典、热热闹闹的新春公众打卡等，提升不同年龄层游客的获得感和满意度，邀请游客与亲朋好友来北纬18度的三亚共享“奇趣新春，游品三亚”，共度艳阳高照的欢乐新春佳节。

在三亚，除了阳光、沙滩带来度假的欢乐，绵长的海岸线和丰富的海洋生态资源也使其成为游客体验生态环保的胜地。在蜈支洲岛，“奇趣新春，游品三亚”将在春节期间推出“种珊瑚迎新春”海洋生态环保体验活动。届时，包括旅行达人线上传播、线上招募体验官、线下珊瑚海洋知识培训，以及海底种植保育任务体验等相关活动都将轮番呈现。未来，三亚市还计划推出以海洋环保教育为主题的研学游精品旅游产品资源，把一个“山青水绿、天蓝海碧”的自由贸易港传给子孙后代。



三亚：主客共享“奇趣新春” 阖家共度温暖春节

虎年至，喜庆吉祥齐到来。“奇趣新春，游品三亚”还筹划了一大波丰富多彩的新春庆典活动。春节期间，在海昌梦幻海洋不夜城、红色娘子军、西部天涯·极玩地球·天涯营地，以及多家热门酒店，游客将体验到形式多样、内容丰富的庆典活动：新年夜光花车巡游、中华美食节、元宇宙相关剧本杀、支付宝新春五福线下扫福、新年烟火、新春舞龙舞狮、潮玩户外露营等，各具特色，共贺新春。

多年来，凭借着得天独厚的天然暖冬魅力，“中国海滨度假胜地”三亚每年吸引着大批游客冬天来此避寒度假，从充满现代气息的城市街头，到人与自然融为一体海滨景色，沐浴温暖的阳光，感受宜人的环境，领略四季如春的美景，放松身心，开启新一年的征程。

为了满足游客需求，打造“令人心动的三亚”，三亚市旅游推广局充分发掘自然资源、人文历史和旅游配套这三大优势，以文化为促进，引导并鼓励文旅企业举办活动，研发旅游产品，为游客带来兼具娱乐休闲和体验风土人情的旅游产品。此次“奇趣新春，游品三亚”主题文化旅游季系列活动正是三亚在虎年将至的汇报，期待与游客共度假期时光。

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