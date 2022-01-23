[中国游客入境泰国险遭遣返！这件小事却被大部分人忽略！_现金_抽查_旅游] 不过这个规定，很多同学都会忽略。首先是因为很少被查，尤其是提前办签证的同学。相对来说，落地签被查的几率会高一些。其次是，多数同学也不会带这么多等值现金。 虽然被抽查也是小概率的事，但是因为这是泰国官方明文的政策，也绝非百分百不会查。尤其是人比较多时，容易引起泰国移民局的注意。 没有携带足够现金，轻则罚款，重则当场遭到遣返。那就真的成了“泰囧”了！ 更重要的是，如果因为这样被遣返回国，是会在护照上留下不诚信的记录的！！！这些不良记录可是会一直跟着你的护照记录，影响以后其它国家的签证岂不是要捶胸口狂哭呢！ 一些朋友侥幸认为，很多时候都不会查，就算抽查也不会那么“幸运”在自己身上！然而多起因携带的现金不够、被拒入境的事件频发，已经说明这并非危言耸听。 如果真的中彩票般“好运”，遇到这种事时，花花有几个建议： 1、按照规定，带足现金，肯定不会有问题的。注意是可以携带等值外币的，即泰铢、人民币、美金都是可以的。如果觉得4000块的人民币有点多，那就带几张美金呗。 如果没有带这么多现金： 2、遇到抽查，不要惊慌。泰国方面的…