加强海上休闲运动专业人才培养复合型水上运动教育旅游_手机网易网

加强海上休闲运动专业人才培养 2022-01-24 06:19:29 经济日报 随着居民生活水平的提高和大众 旅游 的快速发展，越来越多的游客认识到走马观花似的观光游不如沉浸式的体验游来得更有意思，品质消费因此逐渐成为旅游新趋势。海上休闲旅游作为一种新业态，逐渐走进寻常百姓家，水上休闲观光、游艇帆船旅游、 水上运动 、海钓等新型海上旅游产品越来越受到更多消费者欢迎。 然而，随着海上休闲旅游的不断升级，一系列制约其发展的问题也逐渐显现。尤其是近几年来，冲浪、潜水等富有参与性、挑战性、刺激性的海上休闲运动项目越来越受青睐，但是这些项目具有挑战性强、专业性强等特点，需要在专业人员的指导下参与。就目前来说，海上运动专业人才的储备远远滞后于海上休闲运动产业的发展速度。 与发达国家相比，目前国内海上运动从业人员大多数来自俱乐部或社会群体，准入门槛低，主要以短期培训等粗放型教学模式培养，存在专业技术水平有限、缺乏专业理论知识、缺少相关职业资格等情况，难以为游客提供海上运动所需知识、常识等指导，这极大地影响了海上休闲运动产业的提质升级和可持续发展。 因此，加强海上休闲运动专业人才培养非常重要。 一方面…