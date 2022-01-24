超暖心！珠海隔离酒店的儿童手绘，藏着这些故事… 手绘酒店隔离珠海央广网_手机网易网

超暖心！珠海隔离酒店的儿童手绘，藏着这些故事… 2022-01-23 22:28:17 央广网 精彩弹幕，尽在客户端  央广网珠海1月23日消息（记者张胜强 通讯员张景璐）“叔叔阿姨们，你们辛苦了！珠海加油！”“感谢医护人员和工作人员在隔离期间对我们的照顾和关怀！” 小朋友在隔离酒店画的手绘画。（央广网发） 这两天，在珠海隔离酒店的医护人员和酒店工作人员发现，不少房间门口都贴着小朋友的手绘图画，这让他们心头一热。 小朋友在隔离酒店画的手绘画。（央广网发） 有的小朋友用自己的画笔记录着工作人员每天来来回回的工作，有的小朋友用小老虎来寄托对新的一年的美好期待。 小朋友在隔离酒店画的手绘画。（央广网发） 连日来，一场疫情防控阻击战在珠海全面打响。在抗击疫情的紧张忙碌气氛中，孩子们用自己的方式，表达着对工作人员悉心照料的感谢。 笔下的一幅幅画作，虽然稚嫩，却充盈着满满的爱…… 小学学生陈同学画的四只老虎。（央广网发） “我画了四只老虎，分别是健康快乐虎、衣食无忧虎、希望虎和奋斗虎。今年是虎年，希望所有的小朋友能够健康快乐，也要感谢所有的医护人员和工作人员，感谢你们的付出！” 1月16日，…