九龙坡5年内将筹建2万余套保障性租赁住房

九龙意库“壹间公寓”内景。新华网发（九龙坡区委宣传部供图） 新华网重庆1月24日电（谭娟）日前，重庆九龙坡区出台《九龙坡区关于加快发展保障性租赁住房实施意见》，提出将在“十四五”期间筹集保障性租赁住房21000套。未来五年，九龙坡区将加强房源信息管理、建设管理、出租管理、运营管理，让新市民、青年人安居宜居、创业宜业。 高品质低租金 省钱省事 在重庆石桥铺商圈的核心地带，一栋旧仓库楼摇身一变，成为九龙意库“壹间公寓”，这里不仅为周边的文创园区、餐饮、公共服务行业的基层奋斗者们提供了住宿，丰富的配套设施让承租人实现安居、乐居、宜居。 邵京在九龙意库经营一家粤式餐厅，也是该公寓的首位承租人。“这里各种设施设备齐全，有会客区、健身区、书吧、共享出房等活动空间，可以提供休闲娱乐及生活服务。我每月享受完各种补贴后，租金比在外面租同地段、同面积、同装修的房子节省几百元。”邵京说。 据了解，九龙意库“壹间公寓”户均面积41.2平方米，面积20至50平方米不等，租金在1300元至1800元区间。“公寓共有房间191间，建筑面积7870平方米，投入整体改造及精装修费用2000万元左右。”公寓店长姜政宇介绍…