0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 据网友,北京安贞里一、二、三区已封闭,请四区居民不要去!通州大峰咨询社区内宾馆,宾馆客服回复只能进不能出,暂时不要过来了! 一网友在安贞里一区定位发布微博称,小区封闭,等通知核酸 网友晒图 来源北京通州大峰 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any)