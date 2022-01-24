隔离酒店的儿童画，藏着这样的暖心故事！ 酒店隔离隔离点画笔_手机网易网

“叔叔阿姨们，你们辛苦了！ 珠海加油！” “感谢隔离酒店的 医护人员和工作人员 隔离期间对我们的照顾和关怀！” 这两天，在珠海德翰酒店隔离点的 医护人员和酒店的工作人员发现， 不少房间门口都贴着 小朋友的手绘图画， 这让他们心头一热。 在这些简单稚嫩的画作里，画中笔笔皆真情。有的小朋友用自己的画笔记录着工作人员每天来来回回的工作，有的小朋友用小老虎来寄托对新的一年的美好期待。孩子们用自己的方式，表达着对工作人员悉心照料的感谢。 连日来，一场疫情防控阻击战在珠海全面打响。各级各部门火速响应、全力奋战，广大医务人员逆行而上、冲锋在前，全市人民群众齐心协力、团结奋战。在抗击疫情的紧张忙碌气氛中，每天，在珠海还有一个个动人故事在发生，一股股爱心暖流在涌动。 这些德瀚酒店里孩子们笔下的一幅幅画作，充盈着虽稚嫩，却满满的爱…… 21日， 在德翰酒店工作间， 记者通过电话联系上了 几位在隔离酒店 绘画的小朋友。 “我画了四只老虎，分别是健康快乐虎、衣食无忧虎、希望虎和奋斗虎。今年是虎年，希望所有的小朋友能够健康快乐，也要感谢所有的医护人员和工作人员，感谢你们的付出！” 一天2次核酸检测、工作人员的昼…