暨私域流量与Martech零售创新论坛

上海2022年1月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由BY International主办的2022年时尚消费品与全球品牌数字生态大会暨私域流量与Martech零售创新论坛将于2022年4月21-22日在上海举办。峰会将聚集800+时尚潮新品牌代表、零售商与供应商、Martech技术专家、数字化转型与私域创新实践者等行业领袖，针对科技赋能增长、元宇宙营销、数字化转型、私域与视频营销、未来零售等话题展开深入研讨。

此次活动预计媒体伙伴60家。目前网易科技、国际日报社、36氪、AI科技大本营、TechWeb、环球科技网、Morketing、数英、中国广告、成功营销、零售商业评论、新闻稿网 – Xinwengao.com、DoNews、商业新知等行业媒体已确认作为今年的大会媒体伙伴，予专业的内容共享。

【两天大会/热点话题】

私域运营的底层逻辑

打造私域组织框架与高效的运营团队

SalesTech：构建与消费者全域沟通的联系

波司登的数字化转型与私域建设

如何搭建高效的私域运营团队

视频号与视频营销如何做增量

从业务架构看数字化营销/零售增长如何起效？

建立符合业务的数据指标体系和用户模型

元宇宙如何影响数字营销与零售增长

奢侈品的数字营销与零售方式发生了什么变化？

时尚服装产业数字化分享

美妆数字化与零售转型案例

汽车行业的年轻化&存量竞争

医药行业的数字创新生态

拓宽数字化在零售与营销的应用

数智化的内容体验与社交裂变

短视频+社交电商

传统行业的线上+线下全域增长

重塑会员体系：重构数据背后的经营关系与用户运营

场景连接，打造以消费者为中心的零售体验

连锁零售，智能化门店管理与用户体验



BY International时尚消费品与全球品牌数字生态大会暨私域流量与Martech零售创新论坛主视觉图

BY International系列峰会的参会嘉宾来自于达能、欧莱雅、诺华制药、GSK、苏泊尔、领克汽车、联合利华（中国）、上海家化、丝芙兰（中国）、叮当快药、飞鹤乳业、全棉时代、波司登、宝岛眼镜、韩衣都舍、西贝、创维电视、伽蓝集团、屈臣氏、良品铺子、泡泡玛特、万宝龙中国、思念食品、海尔集团、王老吉、亿滋中国、娇兰、可口可乐、百事等食品饮料/时尚潮牌/快消/零售连锁/新锐品牌。通过对话行业趋势与案例，挖掘不同赛道的创新实践，突围数字化与营销零售增长。

Focussend作为大会官方营销自动化指定平台已确认参与此次BY International主办的2022年时尚消费品与全球品牌数字生态大会暨私域流量与Martech零售创新论坛，届时Focussend将以展商的身份与大家互动行业最新Martech营销案例。

Focussend成立于2009年，坚持深耕MarTech智能化营销领域，早期以邮件营销自动化相关产品成功跻身为国内具有权威性的头部邮件营销服务商。在新的数字化营销浪潮中，致力于为企业提供“全渠道获客-全场景培育-多内容交互-高线索转化”的一体化智能营销策略解决方案，推动企业营销全链路数字化转型，帮助企业高效搭建从获客、培育到转化的全客户生命周期的营销应用体系，提高企业运营效率，实现营销客户增长。

迄今为止，Focussend已为工业制造、人力资源、互联网、金融服务、旅游、展会展览、电商、耐消品、快消品、教育培训等众多领域，包括：迪士尼、美的、海尔、星巴克等全球知名企业提供服务。未来 Focussend将始终秉承“Simple”、“Reliable”、“Affordable”的经营理念，为企业提供前瞻性的营销服务战略保障，以一流的营销体验，实现降本增效的营销效果，让企业营销更高效，让增长自然而然。



BY International时尚消费品与全球品牌数字生态大会暨私域流量与Martech零售创新论坛主视觉图

【活动预告】

BY International系列活动1：元宇宙+营销专场 // 3月 //

BY International系列活动2：时尚消费品与全球品牌数字生态大会 // 4月 //

BY International系列活动3：私域流量与Martech零售创新论坛 // 4月 //

BY International系列活动4：汽车行业论坛 // 9月 //

BY International系列活动5：BY数字化品牌大奖(BY Digital Brand Awards) // 11月 //

BY时尚消费品与全球品牌数字生态大会在上海举办 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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