冬奥服务保障酒店整装待发 奥运冬奥酒店_手机网易网

冬奥服务保障酒店整装待发 2022-01-24 18:59:48 新京报 香格里拉启动“大闭环”。 距离北京2022年冬奥会开幕还有11天。记者从海淀区获悉，该区7家冬奥住宿保障签约饭店已准备就绪。作为7家签约饭店之一，北京香格里拉饭店赛时计划接待转播商、市场开发合作伙伴、国家(地区)奥委会和少数新闻媒体。该饭店还是奥林匹克俱乐部所在地，奥林匹克俱乐部是国际奥委会、国际单项体育联合会、国家(地区)奥委会和市场开发合作伙伴高层的社交场所，可举办小范围酒会、招待会、记者见面会等活动。国际奥委会主席通常在俱乐部设有办公室，不定期安排会见和宴请。 随着北京冬奥会、冬残奥会的临近，朝阳区冬奥服务保障酒店整装待发，酒店大堂挂上喜庆的大红灯笼和中国结，特色餐饮搭配春节传统美食，疫情防控用上智能设备……准备迎接四海宾朋的到来。 海淀 香格里拉启动“大闭环” 北京香格里拉饭店1月17日零时进入小闭环，21日零时进入大闭环。小闭环期间接待单日峰值为252间。大闭环后接待峰值400余间。记者在北京香格里拉饭店探访时了解到，为做好闭环服务保障工作，北京香格里拉饭店从住宿、餐饮、交通、环境等细节着手，力争为冬奥…