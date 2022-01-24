专家解读“十四五”文旅融合新格局：打造“旅游+”大众旅游时代 21经济网

21世纪经济报道记者 高江虹 实习生顾思程 北京报道 1月20日，国务院发布《“十四五”旅游业发展规划》。次日，中国旅游研究院召开研讨会，邀请多名业内专家对规划进行解读，并与各省市旅游部门研究如何推进落实。 文旅部资源开发司副司长徐海军指出，《规划》第一次站在全国层面，从空间角度对中国的旅游业进行空间的整体布局。综合考虑文脉、地脉、水脉、交通干线和国家重点发展战略，长城、大运河、黄河、长征国家文化公园和丝绸之路旅游带、长江国际黄金旅游带、沿海黄金旅游带、京哈、京港澳高铁沿线、太行山、武陵山、万里茶道等为依托，构建点状辐射、带状串联，网状协同的全国旅游空间新格局。推进“旅游+”和文旅融合，促使旅游与科技、教育、交通、体育等等相加相融协调发展，也是《规划》强调的重点。 湖北省文化和旅游厅党组成员总规划师唐昌华指出，文化和旅游融合在“十三五”之前就已出现，“十四五”文旅融合将呈现完全不同的格局。一方面各界更加自觉推动文化赋能旅游，将实现旅游和文化的全方位全领域融合，即“宜融尽融”。另一方面是，旅游发展必坚持文化导向，增强和彰显文化性，在各个环节传播中国文化，展示中国文化。从“以文促旅”向“以…