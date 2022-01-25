携程：虎年春节本省订单占比65% “超级周边游”热度高

虎年春节临近，在“就地过年”氛围下，近程周边游领跑春节旅游市场。1月25日，携程发布的《2022年春节旅游预测报告》显示，今年春节预订本省旅游度假产品的订单量占比达65%，省内游订单相较2019年春节增长显著。 根据近期中国旅游研究院发布的《2021年旅游经济运行分析与2022年发展预测》，2021年国庆节假日期间，游客平均出游半径为141.3公里，比前一年国庆中秋假期缩减71.7公里，减少33.7％。以都市休闲、近郊游为主的“本地人游本地”特征明显。从报告中对于2022年旅游的发展预测来看，受流动性管控政策影响，高品质的微旅行、宅度假和文化消费需求将得到进一步释放，近程、散客、休闲、体验成为主体，研学、自驾、旅游专列、宿营等产品需求旺盛。 来自携程提供的数据也显示，2022年春节期间，同城、同省的住宿趋势相较2019年、2021年，预计将进一步加强。周边游、本地游“时间短”的特点也体现在了用户的连住选择上，2021年春节用户选择只住一天的比例相较2019年同期提高了7%，预计2022年春节期间预订间夜在1天的订单量占比将与2021年春节基本持平。 在本地游、周边游的政策引导，以及春节…