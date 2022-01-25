山东3地紧急寻人！密接者曾去超市、饭店、洗浴中心……凤凰网山东_凤凰网

济宁梁山紧急通告寻找次密接 2022年1月24日19时，梁山县疾病预防控制中心接到济宁市疾病预防控制中心推送的北京市大兴区疾病预防控制中心协查函，函告我县人员韩某某与新冠肺炎确诊病例王某存在同时空接触，判定为密切接触者。目前韩某某已转运至集中隔离医学观察点，核酸检测结果为阴性。经流行病学调查，按照疫情防控相关要求，现通报韩某某返回梁山后活动轨迹，寻找与其有密切接触的相关人员： 韩某某活动轨迹 1月22日上午8:30从北京出发，韩某某及家庭成员3人自驾车返回梁山，下高速后15:00左右到韩岗中心卫生院进行核酸检测，结果均为阴性，其后返回韩岗镇韩岗村家中，未再外出。 1月23日上午9:57，韩某某及3名家庭成员自驾车到韩岗镇上海广联超市购物，全程佩戴口罩，10:33结账，10:35离开超市，韩某某独自返回超市换玩具，11:20左右离开超市。后自驾车回韩岗村家中，未再外出。 1月24日上午9:30左右韩某某及3名家庭成员再次自驾车到韩岗镇卫生院进行核酸检测，4人核酸检测结果均为阴性。10:00左右返回家中，未再外出。16:00左右韩某某已纳入梁山县集中隔离点管理。 为了您和家人的健康，请上述…