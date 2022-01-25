宁波出台住房新政，要供应无房新市民、青年人界面新闻

宁波市日前发布了《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》(以下简称《实施意见》)，对保障性租赁住房的筹建计划、建设标准、区域布局、保障对象、租金标准以及支持政策等方面进行了明确，同时对保障性租赁住房的项目认定和审批做了规定。 《实施意见》提出，“十四五”期间，全市建设筹集保障性租赁住房达到21.3万套（间），其中市六区建设筹集12万套（间）。房源主要面向本市工作地所属的区县（市）内符合条件的无房新市民、青年人。其中，产业园区、用人单位配套建设的保障性租赁住房，优先或定向供应本园区、本单位、本系统符合条件的职工；轨道交通站点和城市建设重点片区等区域建设的保障性租赁住房，重点面向符合条件的新就业青年人和从事公共服务行业人员。 在租金标准方面 ，兼顾保障对象“可负担”和企业的“可持续”，其中：市场主体新建、改建保障性租赁住房的，平均租金低于同地段同品质市场租赁住房租金。具体租金标准由投资建设或运营单位委托第三方专业机构评估确定，并报相关部门备案。面向本园区、本单位、本系统职工定向供应的保障性租赁住房，租金标准可进一步降低。 此外，根据《实施意见》，纳入保障性租赁住房管理的，用水、用电、用气价…