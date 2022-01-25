5年40城650万套保障性租赁住房，谁笑了？谁慌了？公租房租赁商品房住房配建房源_手机网易网

图片来源@视觉中国 文 | 空间秘探，作者 | 雷布同 “十四五”期间（2021-2025年），40个重点城市计划新增650万套（间）保障性 租赁 住房 的指标确定之后，各省市纷纷亮出了各自的筹建计划。上海于近日公布“十四五”期间，计划新增建设筹措保障性租赁住房47万套（间），累计建设筹措60万套（间）以上，其中40万套（间）左右形成供应。 据克而瑞租售数据，目前万科泊寓以2 间位列住房租赁企业管理规模首位。也就是说，保障性租赁住房领域将会在5年里新增32.5个万科泊寓。如此短的时间，如此庞大的体量，保障性租赁住房将会给住房租赁市场带来怎样的冲击？ 持续加码，5年40城650万套 自“十九大”以来，保障性租赁住房开始走入了人们的视野。根据2021年公布的《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，首次明确了国家层面的住房保障体系的顶层设计——保障性租赁住房、 公租房 和共有产权住房是三大支柱。 与此同时，这一租赁住房品类频频获得政策的加码助力。“十四五”规划提出“扩大保障性租赁住房供给”，奠定了这一品类的发展基调。紧接着国办发布22号文，对加快发展保障性租赁住房的建设提出了具体意见，并明确了…