原地过年，北京诚意满满乡情节日旅游_手机网易网

春节是中国人最隆重、最走心的 节日 ，回家过年更是中国人最具礼仪感的习俗文化。随着春节的脚步越来越近， 乡情 时常梦中萦，乡音成了心头好，千千万万个“打工人”迫不及待地想赶回家乡，与家人团圆，与朋友相聚。但寒冷的冬季本身就有利于病毒的存活和蔓延，奥密克戎变异毒株令新冠病毒传播速度加快，人员的大量流动更是加大了病毒的传播风险。所以，“原地过年”就成了许多人的选择。 近日，北京发布10条虎年春节潮玩 旅游 线路，串联起北京市2021年发布的部分新晋网红打卡地，联动周边旅游景点和时尚消费地，让大家在春节假期里有的玩、有的逛。这10条“潮玩”线路，是北京适应疫情防控催生的消费业态变化，进一步优化旅游线路，做深做优旅游服务的一项具体措施——疫情之下，原地过年，北京诚意满满。 细数这10条线路，既有适合漫步溜达的街区小巷，又有适合坐下来品读欣赏的图书馆；既有适合带娃看展的博物馆档案馆，又有适合结伴玩耍的公园溜冰场；既有适合年轻人约饭约局的时尚消费聚集区，又有适合各路票友共同观赏的大戏院……市民和游客完全可以沉浸式体验一个内容充实、快乐满满的春节假期。 不仅如此，北京结合冬奥元素，把环境布置得美美的…