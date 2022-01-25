南京2022年1月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年1月20日至1月26日，BSiEE本涩品牌开启“让美发生，为梦加冕”主题活动，相约有梦的人一起许愿，共同见证美梦成真。参与活动，许下愿望的会员将有机会获得“七天许愿礼”，更有机会在年末获得“年度许愿礼”— 由本涩助力实现其许下的愿望，为其2022年的美梦加冕。



本涩品牌代言人马凤艺着新春新品

圆梦密语，美出本色

小时候，美梦总是容易实现。刚吹熄生日蛋糕上的蜡烛，想要的玩具就立刻出现在眼前；等到很晚也没等到夜空中划过驯鹿雪橇，第二天还是边拆礼物边下决心明年一定要与圣诞老人见上一面；还有哆啦A梦口袋里的道具、阿拉丁的神灯、神笔马良的画笔……长大后才知道，原来美梦的背后，是那么多有爱的人。

长大后，美梦要靠不断努力才能实现，每个人都要在逐梦的路上探索不停。而“美的灵魂探索不停”也是BSiEE本涩的意指，Beautiful Spirit is Ever Exploring，先成为自己，再做美梦背后的人，去助力更多美好成真。



本涩品牌代言人李傲雪着新春新品

从衣开始，美梦成真

本涩的美梦从2005年开始，从本涩的第一家门店、第一件衣服开始，本涩许愿“让美发生”。当第一位顾客穿着本涩的衣服美美地走出当时只有8平米的造梦空间时，本涩看到，努力会让美梦成真。

2022年，本涩18岁，已在全国多个地区设立300+家门店，拥有110万+品牌会员。定位舒适、轻松、简约、森系的风格，本涩仍持续打造全面、多元的产品系列，为会员营造四季适情、适性、适意的服饰，希望用每一件衣服、每一次服务守护每一颗爱美的心“美出本色”。



本涩品牌代言人祁婧着新春新品

“我”到“我们”，让美发生

人们生而爱美，而变美的过程，就是去探索和成为越来越好的自己，再去用自己喜欢的方式传播美好。一直以来，本涩都致力于与会员一起“美出本色”，再“让美发生”。从本涩“感恩石语”到“BSiEE本涩品牌代言人招募”，从“520为爱发声”到“净美地球，本涩在行动”，本涩通过各类创新、用心的活动，织起美的纽带，连结更多人一同做美的传播者。

从“我”到“我们”，本涩探索不停。本涩许愿再次启动每个人自我探索的旅程，期待每颗有梦的心，加入“让美发生，为梦加冕”主题活动，从1月开始，穿一件新衣，许一个心愿，在2022年实现所想，“让美发生”。更多活动详情，参阅BSiEE本涩品牌官方微信公众号。

BSiEE本涩举办“让美发生，为梦加冕”活动，助力美好成真 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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