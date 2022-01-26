携程：春节周边滑雪火爆 每十个用户超八人周边滑雪-科技-金融界

距离2月4日的北京2022年冬奥会开幕不到10天的时间，春节恰逢冬奥，民众的滑雪热情正前所未有地高涨。携程平台上，滑雪过年成为今年春节旅游新风尚，滑雪景区的搜索热度同比去年翻番。 春节周边滑雪火爆 每十个用户超八人周边滑雪 今年春节，各地散发的疫情令用户出游更加近程化。以滑雪游为例，春节期间周边用户预订滑雪的比例达到85%。每十个选择滑雪的用户，超过8个就近“家门口”滑雪。可见，以往“氪金族”专属的滑雪运动，在冬奥会“3亿人上冰雪”的带动下，已经下沉到普通 老百姓 ( 行情 603883 , 诊股 )的生活中来。 携程春节数据显示，截至1月26日，虎年新春最火爆的省内滑雪目的地是：北京、成都、杭州、广州、重庆、黄冈、安吉、六盘水、神农架和无锡。由此看来，除了冬奥会举办地北京，以成都、重庆、贵州六盘水代表的西南地区，以杭州、安吉、无锡代表的华东地区，还有黄冈和神农架代表的华中地区，成为虎年春节最受游客喜爱的周边滑雪目的地。 北京的南山滑雪场、北京怀北国际滑雪场、成都的西岭雪山、广州融创雪世界、杭州大明山万松岭滑雪场、重庆的金佛山、神农架国际滑雪场、吉林万科松花湖国际度假区、六盘水梅花山国…