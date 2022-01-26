远东酒店实业股价一分钟翻倍 发生了什么？远东酒店服务式国际酒店住宅_手机网易网

远东酒店实业股价一分钟翻倍 发生了什么？ 2022-01-26 13:56:14 财联社 财联社（上海，编辑 胡家荣）讯， 由于没有涨跌停板，港股市场上向来不缺个股的极端行情， 远东 酒店 实业(00037.HK)就是最新一例。该股周三开盘后一分钟，其股价已翻倍。10点刚过公司股票被临时停牌，停牌前涨幅依然维持在100%以上。 上午公司紧急宣布，公司股份于1月26日上午10时09分起短暂停止买卖。截止停牌，公司上涨111.11%，报0.285港元。 注:远东酒店实业今日走势 远东酒店实业是一家 国际酒店 资产所有者及运营商，其涵盖了酒店、 服务式 公寓和公寓式酒店等范畴。目前公司在八个国家（澳大利亚、丹麦、德国、匈牙利、日本、马来西亚、新西兰和新加坡）拥有100家酒店和服务式公寓，房间总数超过16500间。 根据远东酒店早盘公告，该公司自2022年1月26日（星期三）上午十时零九分起于香港联合交易所有限公司短暂停止交易，以待刊发有关本公司内幕消息之公告。 对于远东酒店今天早盘大幅上涨，或许与该公司旗下拥有土地拟建