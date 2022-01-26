买菜、打车、外卖、旅行……都可用数字人民币啦！还有消费补贴哦

1月26 日 ， 美团 宣布为 平台 的线下消费全场景开放数字人民币支付通道。这是数字人民币首次实现本地生活 服务平台 的全场景覆盖。 此次覆盖的支付场景包括餐饮、外卖、生鲜零售、共享单车、美团打车、酒店旅游、电影演出、休闲娱乐等在内的美团平台200多个线下消费场景，消费者可以通过数字人民币支付并领取专属的消费补贴。 那么，消费者该如何尝鲜数字人民币，并领到专属补贴呢？美团这一动作又将对数字人民币的推广起到哪些作用？未来其他电商会不会推出类似福利呢？记者采访了美团相关负责人及业内专家，来一探究竟。 拿数字人民币专属补贴只需6步 距离农历新年仅剩不到一周时间，大家都开始利用空闲间隙加紧年货采购。在新浪微博上，年货相关讨论正激烈。 由于疫情原因，今年许多消费者的年货采购选择了通过线上进行，包括外卖等线上购物方式正成为消费者“一键直达”的利器。 这不，好消息来了！美团为消费者准备了数字人民币专属消费补贴。 如何用上这一专属补贴，为年货采购及日常生活添添彩呢？ 记者从美团了解到，数字人民币新用户只需6步，就可拿到这份专属补贴。 1、 打开美团搜索“数字人民币” 2、