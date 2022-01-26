亲子撒欢过大年，北京嘉里大酒店带来新春家庭度假计划界面新闻 · 旅行

记者 | 底伊乐 编辑 | 汤威 新春将至，在京和留京的人们纷纷探索着安全且有趣的过年方式。 对有孩子的家庭来说，带着孩子度过有趣的假期并非易事。近期，北京嘉里大酒店就推出了自在团圆家庭度假计划，希望能让亲子家庭的所有成员都过个开心年。其中，家庭度假计划中涵盖了客房入住体验、传统京味民俗体验、阖家团圆宴、传统技艺快闪表演等吃、住、玩的一站式体验项目。 嘉里大酒店方面表示，无论你是地道老北京，还是留京过年的外地人，都能感受到传统非遗京味儿六艺体验，感受一场传统北京风味的年。据介绍，非遗体验内包括了糖画、吹糖人、新年灯笼、老北京风车、剪窗花以及棉花糖等，人们可以用购买“银票”的形式体验年味游戏（套圈、投壶、叠叠乐、弹球 入杯）以及DIY虎头帽，沉浸式感受传统民俗。 此外，孩子们可以在儿童探险乐园畅玩， 备受喜爱的室内卡丁车也一度是热门项目之一。 除夕夜当天，还可以在海天阁中餐厅吃一顿年夜饭。海天阁主厨赖建辉师傅准备了阖“嘉”团圆宴，三款贺年菜套餐“虎年新春祥”、“虎年喜气来”、“虎年展神威”既有粤式慢火靓汤、寓意吉祥的鱼，还有传统经典美味京鸭缘烤鸭和传统年味的手工水饺等。 春节期间，嘉里大…