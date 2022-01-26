北京海洋馆推出“一日饲养员体验营”，春节还可线上“云”逛馆界面新闻 · 旅行

记者 | 底伊乐 编辑 | 汤威 春节来临，对孩子们来说除了收红包过大年外，还有难得的寒假假期等着他们。近日，北京海洋馆推出 公益科普活动“水星情报发布会”与沉浸式职业体验项目“一日饲养员体验营”，丰富人们游览体验的同时，能让孩子们通过沉浸式的科普与游览体验更加深层次地了解海洋物种与海洋保护知识。 据介绍，在 北京海洋馆 “水星情报发布会”公益科普课上，孩子们将化身成“海洋特工”，对馆内的海洋生物进行“探秘”。同时，专业的科普老师将化身为“情报员”，针对每个月的不同主题与孩子们进行探索，通过深入浅出的内容讲解对海洋物种进行科普介绍，包括物种特点、生存环境以及在饲养及保护海洋生物时付出的努力。 “水星情报发布会”将在2月7日至2月20日、2月26日至27日每天上午10:30在北京海洋馆上演， 该公益科普课程将会根据不同科普主题在馆内不同展区进行。 在“一日饲养员职业体验营”线下沉浸式科普体验项目中，孩子们可以化身为饲养员，深入了解饲养员的日常工作内容，并跟随科普老师前往不同展区观察海洋生物与水质、亲自动手为鱼儿们准备午餐、拿起试剂与量杯进行海水调配等多样化体验活动。 针对无法实地体验的小…