上海2022年1月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 1月24日，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“松芝股份”）的液冷机组获颁德国莱茵TUV（以下简称“TUV莱茵”）大中华区首张储能热管理产品TUVus认证证书，为产品进军美国市场打下坚实基础。松芝股份技术中心总监熊国辉、产品研发部部长黄定英、产品工程部部长吴飞、首席电器专家吴荣华，TUV莱茵大中华区电子电气产品服务总经理李永刚、制冷产品专家熊丽红、区域销售经理林彦津等出席了颁证仪式。



松芝液冷机组获TUV莱茵大中华区首张储能热管理产品TUVus认证证书



松芝液冷机组获TUV莱茵大中华区首张储能热管理产品TUVus认证证书

储能作为风能、太阳能等可再生能源的重要组成部分，用于接入电网、电力削峰填谷、参与调压调频、发展微电网等，在国家提出“碳达峰、碳中和”战略目标的背景下，将成为未来电力系统中不可或缺的角色。由于常应用于偏远、缺乏电力系统的区域，储能设备的运行环境比较恶劣，加上电池的稳定运行对环境温度非常敏感，电池的热管理成为了储能安全的核心之一。

此次TUVus认证项目历时七个月，进行数百项测试，全方位评估了松芝液冷机组在各种恶劣环境下的使用安全和可靠性，同时采用型式认证和工厂审核的联合模式，从设计层面和制造环节确保产品质量的稳定性。

熊国辉在致辞中表示：“松芝股份从2016年开始涉足汽车电池热管理领域，积累了一定的技术基础；2020年进入液冷式储能热管理行业，于2021年初发布首款储能电池热管理产品，并于当年9月实现量产。松芝股份不断优化量产储能热管理产品，针对海外开发的专用储能电池热管理产品顺利通过了TUV莱茵美国安规标准认证。未来，我们将与TUV莱茵深入合作，持续为用户提供多样、安全的热管理产品。”

李永刚祝贺松芝股份顺利通过储能热管理产品TUVus认证，他表示：“松芝股份具备很强的研发能力与生产制造工艺，我们期待双方进一步加强合作，凭借TUV莱茵在检测认证方面的丰富经验和全球市场准入方面的能力优势，助力松芝股份不断提升产品安全性和可靠性，增强国际市场竞争力。”

作为全球领先的技术服务提供商，TUV莱茵凭借一流的专家团队和覆盖全球的服务网络，为家用电器、汽车、光伏、灯具、化工、零部件、工业机器、电动工具、园林工具、储能热管理等各类产品提供基于欧标和美标的检测认证服务。未来，TUV莱茵将不断拓展认证资质，以更优质的服务帮助本地客户提升认可度，通行全球市场。

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