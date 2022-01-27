携程:新春首场脱口秀跨界营销逆势飘红 总GMV过亿

【品橙旅游】以“新春出行，绝不‘虎’你！”为主题的旅行界首个“脱口秀直播”1月26日晚落下帷幕。在“喜剧门神”何广智、徐志胜的两段单人脱口秀与连环爆梗和超200款旅游好货的加持下，这场携程BOSS直播热度超1200万，逾70万人次点赞互动，当日微博话题总阅读量超6000万。 脱口秀演员何广智、徐志胜与携程集团副总裁孙天旭在BOSS直播现场 “最长有效期一年，不用还能退，那我在这期间肯定能找到女朋友。”在推荐情侣酒店的环节，何广智幽默地一语道出携程直播预售产品有效期长，灵活度高的特色。而徐志胜则在现场的脱口秀中分享了在携程囤货后，入住酒店超预期不敢相信的故事，并在现场抛梗“如果你发现价格不对，那一定是打折了”。 3小时的直播中，两位脱口秀演员爆梗频出，用风趣幽默的方式，对澳门、青海等全国多个目的地和产品进行介绍，助力直播间热度环比上涨超200%。而何广智、徐志胜喜庆欢乐的形象，也助力其代言的“携程新春嗨玩节”创造总GMV超1亿。 值得一提的是，在直播现场，两位脱口秀演员还重现了携程BOSS直播2020年的经典片段——变脸砍价。广智、志胜变身“砍价门神”，与携程董事局主席梁建章一起，将30…