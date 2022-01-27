不能去酒店搞年会后，他在淘宝上卖这个年销千万酒店李子顺花艺_手机网易网

不能去酒店搞年会后，他在淘宝上卖这个年销千万 2022-01-27 15:32:03 电商在线 年底，打工人最期待的莫过于公司年会了，放假前吃个年夜饭，手气好的还能抽个奖品。但是这两年受疫情影响，去 酒店 办年会的热闹不复重现，但线上年会市场依旧火爆。 卖年会布景套餐的 李子顺 深有其感。他从2020年开始卖年会布景套餐，双11结束后，年会市场就热闹起来了。十几个客户专员每天无缝隙地对接。今年，销量在12月底达到顶峰，“已经是发不出货的状态，前几天开始就不接年会套餐的订单，全公司人集结在仓库打包。” 一个多月，店里标价400-1000元不等的年会布景，已经卖掉了300多万元，下单最多的城市，还是北上广深等一线城市。 在淘宝搜索“年会布景套餐”，显示的链接销量都不会差，不少原本做婚礼策划、生日策划的公司，也开始卖年会套餐。 “年”终归是中国人最重视的节日，氛围感还是要有的。大多公司都会选择举办线上年会，或者就地开派对。于是，年会市场成了商家又一个“富矿”。 “自己策划年会，节省一半开支” 子郡是杭州某互联网公司的HR，也是今年她所在公司的年会主策划人。前几年，公司年会都会全包给策划公司，…