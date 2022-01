0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 各市(含定州市、辛集市)文化和旅游部门、雄安新区公共服务局,各旅行社、在线旅游企业: 目前,河北省已出现中风险地区,根据《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》精神,即日起暂停旅行社及在线旅游企业经营我省跨省团队旅游及“机票+酒店”业务(包括出冀游和来冀游),中高风险地区解除后,相关业务自行恢复。 特此通知。 河北省文化和旅游厅 2022年1月27日 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if