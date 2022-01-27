深圳2022年1月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 春临近虎年春节，为了让广大客户及普通市民享受更有温度的新春假期，中国平安联合旗下各子公司，开展"平安陪您过大年"暖心活动。围绕财富管理、健康保障、社会公益三方面，中国平安特别推出"8分钟新年财富检视"、"一键预约新钞免排队"、"一图即查核酸检测点"、"一站式春节就医陪诊"等七大暖心服务，积极打造"省心、省时、省钱"美好生活，陪广大客户过一个安心、暖心、舒心的爱心年。

服务更便捷，温暖再延续

春节是团聚的时刻。为了方便客户给家人进行财富规划，平安人寿推出"8分钟新年财富检视"服务行动。代理人将帮助客户提供保单梳理分类等服务，对保单和账户等信息进行专业整理，同时代理人将结合客户家庭状况，为客户量身打造保障缺口分析报告，协助规避各类金融消费风险，增强家庭抗风险能力。

同时，平安产险将各项理赔环节线上化，开放理赔绿色通道，打造"绿色快速理赔无接触"服务体验。平安车主出险，只需打开好车主APP，一键视频连线理赔员或客服坐席，在专业指导下完成车险报案、事故拍照、单证上传等操作，即可快速离开现场，大幅简化理赔流程，为客户提供极致理赔服务。

此外，平安银行推出"一键预约新钞免排队"，采用"线上云店预约，线下网点取钞"的OMO经营模式，开放新钞线上申请通道，在特殊时期既避免了扎堆换新钱的情况，也免去了"白跑一趟"的费时费力难题，以专业、灵活的服务方式为大家提供便捷。

全场景守护，健康有保障

春节出行期间，全国各地对核酸检测的时效性都有不同的要求。平安智慧城市上线了核酸检测地图，帮助大家用最短的时间找到合适的核酸检测点。目前，i深圳APP已上线了免费核酸检测点查询功能，向所有市民提供"一图即查核酸检测点"的便捷服务体验。同时，i深圳APP还升级了疫情服务专区，汇聚核酸检测、健康码、新冠疫苗预约、疫情资讯等多种功能，为市民提供最新的疫情防控服务。

针对疫情中老人出行不便或子女无法陪伴就诊的情况，平安健康推出"一站式春节就医陪诊"服务。该服务将为客户提供车辆接送就医、陪同客户往返医院，以及全程陪同取号、就诊、缴费、检查、拿药等就医陪诊服务，最大程度节省时间成本，体验简单、高效就医过程。

此外，中国平安将坚持健康服务管家"不打烊"，在春节期间持续为有需要的客户提供就医绿色通道协助、就医权益兑现等服务。针对60岁以上的客户，中国平安还提供"老年客户幸福年"服务。客户拨打95511客服电话后，将直接接通人工客服的绿色通道服务，更简便地解决金融服务需求，体验有温度的金融服务。

享虎年好运，公益有爱心

为向用户传递"虎虎生威"的美好祝愿，平安人寿用户还可在平安金管家App观看"萌"虎直播、参与华南虎公益捐赠、抽取NFT数字藏品，传播公益爱心，分享虎年好运。募集来的善款，将用于帮助华南虎宝宝们享有健康用水和营养餐，以及舒适的居住环境和萌虎幼儿园。

此外，中国平安还积极开展"流浪宠物过冬有关护"活动。平安产险联合多方发起"我承诺不弃养爱宠"的公益呼吁，通过向公众无偿提供1万份"宠物医疗卡"赠险，向流浪猫狗组织捐助过冬物资、科学养宠及流浪宠物救助科普，搭建宠物家庭、宠物医院、宠物服务商、宠物公益组织的多方平台，共同构建"保险+医疗+服务"的全渠道宠物健康保障体系，让流浪的"毛孩子"们也能在温暖的家里度过一个美好的新年。

"以人民为中心，一切以客户需求为导向"是中国平安始终不变的初心。中国平安将继续践行"专业让生活更简单"的理念，为千千万万个家庭守护幸福平安年，为广大客户提供"省心、省时、省钱"的金融服务体验。

中国平安推出虎年春节七大暖心服务 让你"省心、省时又省钱" – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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