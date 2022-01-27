紧急公告！山东乐陵市2名密接者活动轨迹公布，曾到这些商场、饭店、诊所新冠肺炎山东

原标题：紧急公告！乐陵市2名密接者活动轨迹公布，曾到这些商场、饭店、诊所 来源：齐鲁网 齐鲁网·闪电新闻1月27日讯 1月27日，乐陵市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）办公室发布《关于寻找与新冠肺炎密切接触者可能有接触或轨迹交叉的人员公告》。 公告中提到，2022年1月26日，乐陵市疾控中心接德州市协查通报，郭某某和杨某某为新冠肺炎阳性病例密切接触者，经流行病学调查，两名密切接触者现居乐陵市，目前该密切接触者和已排查出的次密接人员均已进行集中隔离医学观察，初次核酸检测结果均为阴性。为做好乐陵市疫情防控工作，现将两名密切接触者在乐陵市主要活动轨迹通告如下： 密接1：郭某某 1月20日，13点20分乘坐北京市丰台区赵公口至乐陵大巴车（京ACC788 其座号位置约车中间区域），17点03分乘坐出租车（鲁NE217Y）回乐陵市名士小区。17点48分自名士小区乘坐出租车（鲁ND0L81）去新华书店附近，18点19分至26分在新华书店北侧第一个旋转小火锅店就餐。19点03分乘出租车到帝都花园小区（滴滴打车转账单号10001071012022012001038947720626王某某）…