[WTT澳门冠军赛2021中国之星助推澳门 “旅游＋体育”的跨界融合_中华网广东] 新快报讯 日前，由澳门特别行政区政府体育局及WTT世界乒乓球职业大联盟（下称“WTT”）主办、澳门乒乓总会协办的“ WTT澳门冠军赛2021 中国之星─由银河娱乐集团呈献”在澳门塔石体育馆圆满举行。此次赛事邀请到国家乒乓球队的奥运阵容全员出战，于1月19日-23日期间为观众及球迷们带来了一连串精彩绝伦的比赛。 在1月23日晚的男单终极对决在王楚钦与林高远之间展开，经过7局鏖战，王楚钦在落后的情况下实现翻盘，最后以4比3战胜林高远；在女单方面，王曼昱直落四局击退刘诗雯，捧走女单后冠。而早前举行的混双比赛中，许昕及刘诗雯凭着稳定发挥，以压倒性优势直落三局战胜对手，夺得混双冠军。 主办方表示，WTT赛事再度落户澳门并成功举办，不但体现各界对澳门体育发展的肯定及对赛事的喜爱，亦展示了对特区政府防疫工作的信心。此外，今年银娱亦连续第二年成为WTT澳门赛事的呈献合作伙伴。银娱多年来积极配合澳门特区政府推动体育发展的施政方针，通过支持多项国际体育盛事，推动澳门“旅游＋体育”的跨界融合，支持澳门作为“世界旅游休闲中心”…