黑龙江：暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 诺哈网

原标题：黑龙江：暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 新京报快讯 1月27日，黑龙江省文化和旅游厅发布关于暂停经营跨省团队旅游业务和涉疫情风险地区人员排查工作的通知，通知全文如下： 各市（地）文化（体）广电和旅游局，各旅行社、在线旅游企业： 1月25日，我省绥芬河及东宁市在边境地区核酸检查中发现13例阳性感染者。26日，绥芬河市多处调整为中风险地区，疫情防控形势严峻复杂。为贯彻落实《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》和《文化和旅游部关于进一步做好春节期间文化和旅游行业疫情防控工作的紧急通知》精神，进一步做好全省文化和旅游行业新冠肺炎疫情防控工作，防止疫情扩散蔓延，现就有关事项通知如下： 一、严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制 即日起，结合疫情中高风险地区管理措施，立即暂停省内旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。省内无中高风险地区后，暂停的旅游业务可自行恢复。省内旅行社及在线旅游企业要从严从紧、从细从实做好游客招徕、组织、接待等环节的疫情防控工作，严格控制旅游团队规模，落实各项常态化疫情防控措施。 二、严格落实旅行社暂…