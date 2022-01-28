【财联社午报】创业板V型反弹上涨！赛道股探底回升 旅游、数字货币板块涨幅居前_证券要闻

一、【早盘盘面回顾】 大盘早盘探底回升，创业板指V型反弹大涨，宁德时代涨超5%。盘面上，数字货币板块开盘走强，赢时胜涨超10%，德生科技、翠微股份、恒宝股份涨停。旅游板块盘中震荡走强，九华旅游、天目湖、凯撒旅游、岭南股份涨停。赛道股上午探底回升，风电板块领涨，其中大金重工、金山股份涨停，东方电缆、海力风电、天顺风能、恒润股份跟涨。总体上个股涨多跌少，超3700只个股上涨。沪深两市半日成交额达4971亿元，较上个交易日上午放量5亿。板块方面，旅游、数字货币、教育、无人零售等板块上涨，煤炭、钢铁、盐湖提锂、银行、白酒等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.53%，创业板指涨1.44%。北向资金方面，沪股通早盘净流出30.17亿，深股通早盘净流出1.63亿。 两市共40股涨停(不包括ST及未开板新股)，8股未封住涨停，封板率83.33%。两市连板股3家，其中，民爆股保利联合、大数据股深南股份3连板，传媒股贵广网络2连板。 板块上，旅游板块大幅拉升，九华旅游、天目湖、凯撒旅业、岭南控股涨停。消息面，近日，文化和旅游部发布2021年度国内旅游数据情况。2021年，国内旅游总人…