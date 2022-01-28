上海2022年1月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年1月，汇聚多位商学院讲师、多家顶尖数字营销公司、百余家品牌公司、多位嘉宾的第五届DMAA国际数字营销峰会如期而至。

DMMA国际数字营销大奖，旨在考量品牌传播案例对数字媒体和工具的商业化运用，是否能够为客户带来品牌增长，以及品牌营销案例创意传播能力以及社会责任。

双喜临门寅在未来

韦曝斯（VPLUS HEALTH），此次凭借百时美施贵宝【手护生命的守护】项目案例，荣获医疗行业营销数字化类金奖。

同时，韦曝斯（VPLUS HEALTH）因多年深耕医疗健康营销领域并赢得多项传播奖项，经过激烈的角逐被授予“年度医药健康数字类代理商”称号。

AR互动，用“手”互动传达“手护”

在2021年进博会期间帮助百时美施贵宝策划并实施品牌营销战役，将趋势性AR技术首次引入医药健康营销领域。根据品牌最新愿景和Logo为品牌量身定做“手护生命的守护”品牌传播主题，AR技术结合每个人的“手”，通过互动参与直观体验品牌传播主张。

2022韦曝斯（VPLUS HEALTH）在DMAA国际数字营销峰会荣获金奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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