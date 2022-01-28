走“旅游+”融合发展道路，内江威远多点开花丰富文旅产品形态

四川在线记者 郑志浩 1月22日，内江威远县界牌镇桥凼村的康桥恬园内，众多游客或拍照打卡，或垫上露营布席地而坐，享受休闲时光。这个美如画卷的村庄，也登上“2021年中国美丽休闲乡村名单”。 康桥恬园 刘作鹏 摄 不仅仅是乡土村庄蝶变，威远正在不断挖掘穹窿大地的旅游资源，突出特色升级游客体验，以“文旅融合”为路径擦亮自身品牌，全力争创天府旅游名县。 作为威远乡村旅游的标杆，康桥恬园称得上一锅“大杂烩”，住宿有露营地、别墅区、星空船坞等，餐饮有树林火锅、露天烧烤、农家流水席等。钓鱼、采摘、游船等传统项目再到颇具乡土气息的捉泥鳅、磨豆浆、乡村足球场，选择琳琅满目。 “每逢周末节假日，订单就络绎不绝。今年元旦假期，甚至要提前一两周预定才有房间。”四川康桥旅游资源开发有限公司负责人李彬满介绍。 相比传统农家乐单一类型的乡村旅游项目，李彬满表示，正是走“旅游+”融合发展道路，围绕农耕文化打造众多体验感十足的项目，使得康桥恬园能满足不同人群的休闲旅游需求，被游客青睐。 从全域来看，威远在争创天府旅游名县的过程中，还将进一步把单一游览转变为多元的体验，推动农业、工业等与旅游业深度融合，打出本地旅游新品…